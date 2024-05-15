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ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور
آخر الأخبار
2024-05-15 | 04:16
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ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور
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