ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور

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ميقاتي خلال الجلسة النيابية: الدعم الاوروبي هو للخدمات الاساسية التي تقدمها المفوضية وقد وعدت بأن المساعدات سيعاد تقييمها كل 6 اشهر وزيادة المبلغ اضعافا مع استثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية