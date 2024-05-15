الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور

آخر الأخبار
2024-05-15 | 04:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: كفى مزايدات ولبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين كما جاء في مقدمة الدستور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجلسة

النيابية:

مزايدات

ولبنان

مستقلة

سيادة

تجزئة

تقسيم

توطين

مقدمة

الدستور

LBCI التالي
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: الدعم الاوروبي هو للخدمات الاساسية التي تقدمها المفوضية وقد وعدت بأن المساعدات سيعاد تقييمها كل 6 اشهر وزيادة المبلغ اضعافا مع استثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية
ميقاتي خلال الجلسة النيابية: البعض من حقّه معارضة الحكومة وهذا حق ديمقراطي لكنه عارض قبل أن يفهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:55

بعد أن مرت عبر الماسح الضوئي في المطار... "صُدمت بما وجدته الأشعة السينية داخل رأسي"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
06:53

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها

LBCI
آخر الأخبار
06:48

حليمة قعقور خلال الجلسة النيابية: لا أحد يملك الداتا ونحن من أوقفنا التسجيل ولبنان من عليه التقييم والتصنيف

LBCI
أخبار دولية
06:46

في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
06:55

بعد أن مرت عبر الماسح الضوئي في المطار... "صُدمت بما وجدته الأشعة السينية داخل رأسي"! (صور)

LBCI
آخر الأخبار
06:53

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها

LBCI
آخر الأخبار
06:48

حليمة قعقور خلال الجلسة النيابية: لا أحد يملك الداتا ونحن من أوقفنا التسجيل ولبنان من عليه التقييم والتصنيف

LBCI
أخبار دولية
06:46

في الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية... اسرائيل مستمرة في حربها على غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-12-04

أرمينيا تعلن مقتل أحد جنودها بنيران الجيش الأذربيجاني قرب حدود البلدين

LBCI
أخبار دولية
02:14

قتلى اثر اشتباكات مع مهربين وتجار مخدرات في ليبيا

LBCI
أخبار لبنان
2023-07-28

باسيل: لن نقبل أن يفرض علينا أحد رئيسًا رغمًا عن خيارنا وقناعتنا ووجداننا

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-04-16

للمرة الأولى... ستُقام مسابقة ملكة جمال الذكاء الاصطناعي: جوائز مادية هائلة بانتظار المتسابقات!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
12:50

وزيرة الخارجية الكندية للـLBCI: لإيجاد حل سلميّ لوقف إطلاق النار في الجنوب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
08:42

أبٌ رمى أولاده الأربعة عند مستديرة الليلكي... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
منوعات
07:38

"عمة صديقتي حامل وأنا الوالد"... قصة حب غريبة وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More