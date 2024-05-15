ميقاتي خلال الجلسة النيابية: الدعم الاوروبي هو للخدمات الاساسية التي تقدمها المفوضية وقد وعدت بأن المساعدات سيعاد تقييمها كل 6 اشهر وزيادة المبلغ اضعافا مع استثمارات اوروبية في لبنان فور اقرار القوانين الاصلاحية

التالي

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة والقسم الاكبر من سوريا بات آمنا للعودة