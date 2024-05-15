ميقاتي خلال الجلسة النيابية: للتشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: المساعدات غير مشروطة بأي شروط مسبقة او لاحقة ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها بل هي استمرار للمساعدات السابقة والقسم الاكبر من سوريا بات آمنا للعودة