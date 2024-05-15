ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

بيني بلانكو يتنبأ بالزواج من سيلينا غوميز... وهذا ما كشفه عن هدفه التالي!

بيني بلانكو يتنبأ بالزواج من سيلينا غوميز... وهذا ما كشفه عن هدفه التالي!

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم