ميقاتي خلال الجلسة النيابية: بالنسبة الى أمن الحدود فإن الجيش يقوم بواجبه كاملا ضمن الامكانات المتاحة حيث ينشر 4 أفواج على طول الحدود اللبنانية السورية بخط حدودي يبلغ حوالى 387 كلم

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: لقد ثارت ثائرة البعض عندما تحدثنا عن قرار الهجرة الموسمية الخاص بدول الجوار الذي اتخذه الإتحاد الأوروبي وضم إليه لبنان على غرار تركيا والأردن ومصر وتونس والمغرب

ميقاتي خلال الجلسة النيابية: للتشدد في تطبيق القانون على كل الاراضي اللبنانية وترحيل كل مَن يقيم بشكل غير شرعي الى بلده