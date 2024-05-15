باسيل خلال الجلسة النيابية: التعاطي بملف النزوح السوري يجب أن يكون بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية والاجراءات اللبنانية يجب أن يكون سقفها القانون اللبناني والكرامة الإنسانية للمواطن السوري فسوريا ستبقى جارتنا

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

لم ترتدِ فستاناً على السجادة الحمراء.. نادين لبكي بإطلالة آسرة ومختلفة في مهرجان "كان" (صور)

باسيل خلال الجلسة النيابية: اي نازح يمكنه العودة الا اذا كان النزوح امنيا أو سياسيا والتعاطي يجب أن يكون بين سوريا ولبنان