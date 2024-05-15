باسيل خلال الجلسة النيابية: جوهر الهبة الأوروبية هي منع عودة السوريين إلى بلدهم وتمويل بقائهم في لبنان ومنع توجههم نحو أوروبا

التالي

يعقوبيان خلال الجلسة النيابية: واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسا للجمهورية لا أن ننتظر الخارج وواجبنا نحن كنواب أن نبقى هنا لانتخاب الرئيس