يعقوبيان خلال الجلسة النيابية: واجبنا الدستوري اليوم أن ننتخب رئيسا للجمهورية لا أن ننتظر الخارج وواجبنا نحن كنواب أن نبقى هنا لانتخاب الرئيس

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يعقوبيان خلال الجلسة النيابية: الحكومة ما زالت تمارس صلاحياتها كحكومة فعلية وقد ابتعدت جدا عن مفهوم "تصريف الأعمال" الذي أراده الدستور والمجلس لا يقوم بأي من واجباته خصوصا الرقابية