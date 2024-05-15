مريض بحاجة الى دم من فئة O+ للمريض جورج عازوري في مستشفى الشرق الاوسط - بصاليم. للتبرع: ٧٠/٧٥٥٨٩٦

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جميل السيد خلال الجلسة النيابية: مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان ونحن بحاجة "لمن عنده رُكب وضمير وقلب ووطني" ان يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان