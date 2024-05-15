جميل السيد خلال الجلسة النيابية: مفوضية اللاجئين داست على سيادة لبنان ونحن بحاجة "لمن عنده رُكب وضمير وقلب ووطني" ان يقرر بأن على المفوضية تنفيذ بنود الاتفاق مع لبنان

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جميل السيد خلال الجلسة النيابية: موضوع النازحين ليس موضوع أعداد وليس موضوعا سياسيا ولا موضوع جمعيات بل هو موضوع "فوضى" فقبل ان نشكو من العدد يجب أن نشكو من الفوضى وهذه الفوضى سبّبتها الحكومات المتعاقبة التي لم تقم بدورها في ضبط هذا الموضوع