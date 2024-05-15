جورج عدوان خلال الجلسة النيابية: نحن لا نمارس مبدأ السيادة الوطنية لا في داخل لبنان ولا في الخارج والسيادة يجب ممارستها على سوريا كما على أوروبا والولايات المتحدة ومدخل ترحيل السوريين غير الشرعيين الى بلدهم يجب أن ينطلق من مبدأ ممارسة السيادة

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