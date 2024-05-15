سامي الجميل خلال الجلسة النيابية: نحن بحاجة لقرار سياسي لتطبيق القوانين والقرار موجود في الحكومة او من يسيطر عليها

الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

الجيش: توقيف 3 أشخاص في الميناء - طرابلس لإقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتعاطيها

سامي الجميل خلال الجلسة النيابية: هل الاتفاقية أم الهبة تنص على أن اعادة اللاجئين غير الشرعيين من اوروبا سيكون الى لبنان أم بلد المنشأ؟