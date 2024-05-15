سامي الجميل: الفريق السياسي المسيطر على الدولة اللبنانية لا يريد حلّ أزمة النزوح لتبقى ورقة ابتزاز تستخدم لفك الحصار عن سوريا

افرام خلال الجلسة النيابية: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية وادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى

افرام خلال الجلسة النيابية: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية وادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى

سامي الجميل خلال الجلسة النيابية: الحملة التي شُنّت عليّ عندما تحدثت عن "الناضور والاجهزة اللاسلكية" سببها الاساسي ان الشباب لا يريدون ضبط الحدود وها نحن اليوم رأينا اتفاق الابراج البريطانية التي فيها "ناضور واجهزة لاسلكية"