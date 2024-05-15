سامي الجميل خلال الجلسة النيابية: الحملة التي شُنّت عليّ عندما تحدثت عن "الناضور والاجهزة اللاسلكية" سببها الاساسي ان الشباب لا يريدون ضبط الحدود وها نحن اليوم رأينا اتفاق الابراج البريطانية التي فيها "ناضور واجهزة لاسلكية"

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