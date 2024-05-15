افرام خلال الجلسة النيابية: هل يمكن "تجيير" الهجرة الموسمية للسوريين؟

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جهاد الصمد خلال الجلسة النيابية: لا شك أن اللجوء السوري قد أصبح ثقيلا على الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمني والديمغرافي في لبنان وأظن أننا نتفق جميعا على ذلك لكننا نختلف بالمعالجة