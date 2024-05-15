غسان سكاف خلال الجلسة النيابية: كان على المجلس النيابي أخذ المبادرة للاطلاع على المضمون الحقيقي للاتفاق بين المفوضية الاوروبية والحكومة والتعامل معه بمسؤولية

يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

يقوم بسرقة السيارات بواسطة رافعة على أنها عائدة له ومعطلة

غسان سكاف خلال الجلسة النيابية: ملف النزوح السوري لا يجب أن يتم تناوله بعنصرية وعدائية الا أن التغاضي عنه هو جريمة بحق الوطن