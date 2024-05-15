المقاومة الاسلامية: مجاهدونا هاجموا مقر قيادة الفرقة 91 في ثكنة برانيت بصواريخ بركان الثقيلة وأصابوها بشكل ‏مباشر وتم تدمير جزء منها

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هادي ابو الحسن خلال الجلسة النيابية: الزام الunhcr اثر الاتفاقية الموقعة بتسليم البيانات الكاملة للامن العام اللبناني والبدء بمسح احصائي دقيق بين المنظمة والامن العام والحصول على بيانات وزارة الصحة التي تظهر عدد الولادات السنوية للسوريين في لبنان