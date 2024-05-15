وضاح الصادق خلال الجلسة النيابية: مهمة مجلس النواب المساءلة والمحاسبة والحل فقط بانتخاب رئيس للجمهورية

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وضاح الصادق خلال الجلسة النيابية:مهمة الجيش اللبناني حفظ الحدود وحمايتها لكن مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط الامنيين من مسؤولية الحكومة توقيفها