سيمون ابي رميا خلال الجلسة النيابية: اتمنى من رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الى اجتماع لرؤساء لجان الصداقة مع كل الدول الاوروبية

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

"ستبقى عالقة في ذهني لسنوات"... أخبرت صديقها أنها حامل فترك لها رسالة لا تُصدق!

وضاح الصادق خلال الجلسة النيابية:مهمة الجيش اللبناني حفظ الحدود وحمايتها لكن مافيا التهريب المدعومة من السلطة السياسية وبعض الضباط الامنيين من مسؤولية الحكومة توقيفها