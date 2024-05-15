أسامة سعد: قبول الهبات من اختصاص الحكومة لكن الأمر معروض على مجلس النواب ويبدو أن رئيس الحكومة محتار في أمره ويتوه عنه القرار فيلجأ الى مجلس النواب فهو لا يجمع الحكومة لتقرر بشأن الهبة الأوروبية وهو لا يفصح عن خطة موثوقة لقضية النازحين

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