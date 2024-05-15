حيدر ناصر خلال الجلسة النيابية: النزوح السوري الى لبنان سببه الحصار على سوريا واخشى أن يصبح مشروع توطين

وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك

وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك

ياسين ياسين: لضرورة ضبط الحدود والعمل على قضاء عصابات التهريب وتصنيف النازحين في لبنان وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال اعادة النازحين الى المناطق الآمنة في سوريا وتأمين المستلزمات لهم او الى بلد ثالث بطريقة آمنة