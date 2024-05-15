وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك

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عدنان طرابلسي: حل مسألة النزوح السوري يجب أن تكون بتوافق كامل بين اللبنانيين خصوصا أن أعداد النازحين الذي دخلوا الى لبنان فاق الـ44% من عدد السكان اللبنانيين