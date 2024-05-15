عدنان طرابلسي: حل مسألة النزوح السوري يجب أن تكون بتوافق كامل بين اللبنانيين خصوصا أن أعداد النازحين الذي دخلوا الى لبنان فاق الـ44% من عدد السكان اللبنانيين

فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)

فيديو للحظة إنقاذ "عمر الجزائري" وتفاصيل جديدة تُكشف... هذا ما حصل مع والدته وما علاقة كلبه وشقيقة الخاطف؟ (فيديو)

وليد البعريني خلال الجلسة النيابية: نؤيد التوصيات التي اقترحت بالامس بما خص ملف النزوح السوري ونتمنى التعاون من الدولة اللبنانية بما خص وجود أشخاص من عكار في قبرص تتم محاكمتهم هناك