حسين الحاج حسن خلال الجلسة النيابية: لا ينبغي أن نغفل أسباب النزوح الأساسية وعلينا البحث بكيفية الضغط لتعديل مواقف الدول والمنظمات بشأن هذا الملف وما نطالب به هو عدم منع النازحين من الهجرة عبر البحر ونتمنى الابتعاد عن العنصرية في معالجة الملف

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حسين الحاج حسن: علينا القيام بتنسيق عميق وحقيقي بيننا وبين سوريا والاموال التي تدخل الى لبنان تذهب مباشرة الى المنظمات غير الحكومية وليس الى الدولة وهذه من أهم النقاط التي تحتاج الى معالجة