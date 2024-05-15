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o
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حليمة قعقور خلال الجلسة النيابية: فلنحمّل أيضا أنفسنا المسؤولية تجاه معالجة الملف ولا يجب تغييب اصول اتباع الحوكمة والرقابة في موضوع الاموال
آخر الأخبار
2024-05-15 | 06:45
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حليمة قعقور خلال الجلسة النيابية: فلنحمّل أيضا أنفسنا المسؤولية تجاه معالجة الملف ولا يجب تغييب اصول اتباع الحوكمة والرقابة في موضوع الاموال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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