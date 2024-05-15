ميشال معوض: أولوية الاتحاد الأوروبي حماية أوروبا وأولوية النظام السوري أن لا يعيد النازحين لأسباب معروفة ومسؤولية الحكومة ليست حماية أوروبا أو رفع الحصار من أمام النظام السوري بل أولويتها يجب أن تكون حماية لبنان واللبنانيين

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فراس حمدان خلال الجلسة النيابية: عدم الالتزام بالمواثيق الدولية يكشفنا أمام العدو الاسرائيلي ونقول لمن يريد ترحيل السوريين عبر البحر أن هناك ضحايا لبنانيين لا يزالوا موجودين في قاع البحر والموت لا يميز بالجنسيات