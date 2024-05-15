علي حسن خليل خلال الجلسة النيابية: نحن أمام قضية وطنية وليس صحيحا كل ما يحكى بشأن التمويل فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولارا واحدا من الجهات المانحة

علي حسن خليل: نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصادقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان وعلينا التواضع والتحدث مع سوريا بشأن الأزمة

علي حسن خليل: نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصادقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان وعلينا التواضع والتحدث مع سوريا بشأن الأزمة

فيصل كرامي: نحن أمام موضوع حساس جدا لا تنفع معه المزايدات على بعضنا البعض لأغراض سياسية وانتخابية والأزمة السورية تحولت في لبنان الى شكل من أشكال الاستثمار السياسي وهذا خطأ قاتل وقع به كثيرون