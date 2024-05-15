علي حسن خليل: نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصادقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان وعلينا التواضع والتحدث مع سوريا بشأن الأزمة

أ.ف.ب: بلينكن يعلن في كييف مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

أ.ف.ب: بلينكن يعلن في كييف مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

علي حسن خليل خلال الجلسة النيابية: نحن أمام قضية وطنية وليس صحيحا كل ما يحكى بشأن التمويل فمنذ 2011 حتى اليوم لم يسجل في قيود الدولة دولارا واحدا من الجهات المانحة