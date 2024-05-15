أ.ف.ب: بلينكن يعلن في كييف مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار

وزير العمل: للخروج من المزايدات فالانقسام اللبناني هو من كان يكبح تطبيق الخطة

وزير العمل: للخروج من المزايدات فالانقسام اللبناني هو من كان يكبح تطبيق الخطة

علي حسن خليل: نحن ايجابيون مع الدول الاوروبية ولكن يجب ان نخاطبهم من منطلق الصادقة بمسؤولية والتعاطي الدولي بالملف يجب أن يكون داخل سوريا وليس في لبنان وعلينا التواضع والتحدث مع سوريا بشأن الأزمة