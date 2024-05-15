الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إسرائيل: طلبنا من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وتم رفض الطلب

آخر الأخبار
2024-05-15 | 08:51
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إسرائيل: طلبنا من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وتم رفض الطلب
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إسرائيل: طلبنا من مصر فتح الحدود أمام سكان غزة وتم رفض الطلب

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

طلبنا

الحدود

الطلب

LBCI التالي
وزارة الصحة في غزة: مقتل 35233 فلسطينيا وإصابة 79141 منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في تشرين الأول
الحوثيون: استهدفنا سفينة حربية أميركية والسفينة "ديستني" في البحر الأحمر
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:25

وزير الخارجية الأيرلندي: ايرلندا ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية أيار

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:19

اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقاً لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

LBCI
منوعات
10:07

رجل يحب عيد الميلاد لدرجة الجنون... لن تصدقوا كيف عبر عن عشقه لهذا العيد: " حتى سانتا سيكون فخوراً به"! (صور)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:25

وزير الخارجية الأيرلندي: ايرلندا ستعترف بالدولة الفلسطينية قبل نهاية أيار

LBCI
فنّ
10:21

فارس كرم يعلنها: "عرسي الجديد"! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
10:19

اليابان والولايات المتحدة توقعان اتفاقاً لتطوير أسلحة تعترض صواريخ تفوق سرعتها الصوت

LBCI
منوعات
10:07

رجل يحب عيد الميلاد لدرجة الجنون... لن تصدقوا كيف عبر عن عشقه لهذا العيد: " حتى سانتا سيكون فخوراً به"! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-02-07

ميريام فارس ترافق ابنها إلى المدرسة... والجمهور يسأل: لماذا تخفي وجه جايدن؟

LBCI
آخر الأخبار
06:45

حسين الحاج حسن: علينا القيام بتنسيق عميق وحقيقي بيننا وبين سوريا والاموال التي تدخل الى لبنان تذهب مباشرة الى المنظمات غير الحكومية وليس الى الدولة وهذه من أهم النقاط التي تحتاج الى معالجة

LBCI
أخبار دولية
05:39

الشرطة السويسرية تُخرج الطلاب المؤيدين للفلسطينيين من جامعة برن

LBCI
موضة وجمال
2024-05-14

هل تعانون من "الذقن المزدوج"؟ اتبعوا هذه الخطوات البسيطة للتخلص منه (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:27

أبرز ما جاء في مواقف النواب بشأن ملف النزوح... والسجالات لم تغب عن الجلسة

LBCI
أخبار لبنان
06:51

تظاهرة لـ "تجمع دولة لبنان الكبير" للمطالبة بانتخاب رئيس وعودة النازحين

LBCI
فنّ
01:57

مهرجان كان السينمائي ينطلق بدورته الـ 77 وهذه التفاصيل!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:03

في نهائيات الـNBA الصربي يوكيش يقلب الطاولة على الجميع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان في قلب مهرجان كان ونادين لبكي ضمن لجنة التحكيم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

دول الخليج ترسم مستقبل اقتصاد المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

توتر علاقة تل ابيب مع القاهرة... والسبب رفح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

قبل ساعات من جلسة مناقشة المليار يورو... ٣٣٠ نازحا عادوا الى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:23

اليكم التوصيات بعد الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الهبة الأوروبية وملف النزوح السوري..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تزوير توقيع الرئيس بري وتواقيع رئاسية ووزارية وبيع عقارات للدولة…

LBCI
آخر الأخبار
16:46

مصدران أمنيان لـ"رويترز": مقتل قيادي في حزب الله في ضربة جوية إسرائيلية على سيارة في صور بجنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

إلى اللقاء بروفيسور صاصي الطبيب والأخ والأب لكل مريض!

LBCI
صحة وتغذية
15:12

رائحة الفم الكريهة... إليكم أسبابها وطرق علاجها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

السلطات السعودية ترجع 11 عراقياً آتين من لبنان والقضاء اللبناني يوقفهم... فما الذي يحدث؟

LBCI
آخر الأخبار
15:32

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في مدينة صور جنوبي لبنان

LBCI
منوعات
11:18

اغتصبها أثناء عودتها من العمل... حادثة مروّعة في سيدني وهذه تفاصيلها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More