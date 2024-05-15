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بايدن وترامب يعلنان أنهما سيجريان مناظرتهما الثانية في 10 أيلول

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2024-05-15 | 12:05
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بايدن وترامب يعلنان أنهما سيجريان مناظرتهما الثانية في 10 أيلول
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بايدن وترامب يعلنان أنهما سيجريان مناظرتهما الثانية في 10 أيلول

 
 
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