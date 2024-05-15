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الحكومة البريطانية: نحو 100 طن من المساعدات البريطانية غادرت قبرص وستنقل للرصيف المؤقت قبالة غزة
آخر الأخبار
2024-05-15 | 12:21
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الحكومة البريطانية: نحو 100 طن من المساعدات البريطانية غادرت قبرص وستنقل للرصيف المؤقت قبالة غزة
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