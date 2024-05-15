وضاح الصادق لـ"حوار المرحلة": المجلس النيابي اليوم يعمل حسب الرغبات السياسية والشخصية وفي التوصية التي أقرت في المجلس اليوم هناك بنود مخالفة للقانون والدستور ولم يحصل تصويت

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك