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النائب سامي الجميل لـ"جدل": جلسة مجلس النواب والتوصيات التي صدرت عنها لم يكن لها اي مغزى ونحن حضرنا لنوضح للناس حقيقة المشكلة وحزب الله يعطلّ كل الحلول المطروحة لأزمة النزوح للضغط بهدف رفع الحصار عن بشار الأسد

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2024-05-16 | 13:36
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النائب سامي الجميل لـ&quot;جدل&quot;: جلسة مجلس النواب والتوصيات التي صدرت عنها لم يكن لها اي مغزى ونحن حضرنا لنوضح للناس حقيقة المشكلة وحزب الله يعطلّ كل الحلول المطروحة لأزمة النزوح للضغط بهدف رفع الحصار عن بشار الأسد
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النائب سامي الجميل لـ"جدل": جلسة مجلس النواب والتوصيات التي صدرت عنها لم يكن لها اي مغزى ونحن حضرنا لنوضح للناس حقيقة المشكلة وحزب الله يعطلّ كل الحلول المطروحة لأزمة النزوح للضغط بهدف رفع الحصار عن بشار الأسد

 
 
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