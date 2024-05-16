الجميل لـ"جدل": لم نشارك في اجتماع كتابة التوصيات التي نوقشت في جلسة مجلس النواب يوم أمس لانه لم يتم دعوتنا و"جينا وما فهمنا وفي حدا بدو يقرر عن كل اللبنانيين كل شيء"

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