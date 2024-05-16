الجميل لـ"جدل": حزب الله يسيطر على المعابر غير الشرعية ولا ارادة بضبط الحدود مع سوريا علما أن ضبطها سهل جدا والجيش قادر على ذلك

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