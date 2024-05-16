المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا ‏فريقًا فنيًا ‏للعدو الإسرائيليّ أثناء قيامه بصيانة التجهيزات التجسسية التي استهدفت سابقًا في ثكنة راميم ‏بقذائف ‏المدفعية

المقاومة الاسلامية: مجاهدونا شنّوا هجوما صاروخيا بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا على قيادة فرقة الجولان ‌‏210 في نفح وثكنة الدفاع الجوي في كيلع وثكنة المدفعية لدعم المنطقة الشمالية في يوآف

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