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عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسيّ بالصواريخ
آخر الأخبار
2024-05-16 | 17:31
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عمدة خاركيف في أوكرانيا: المدينة تتعرض لهجوم روسيّ بالصواريخ
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