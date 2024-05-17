المقاومة الإسلامية:‏ هجوم جوي بعددٍ من المسيرات الإنقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية 411 في جعتون حيث استهدفت خيم استقرار ومبيت ضباطها وجنودها فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عدداً منهم بين قتيلٍ وجريح

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