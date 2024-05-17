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المقاومة الإسلامية نعت شهيدها حسين خضر مهدي "أبو خضر" مواليد عام 1962 من بلدة النجارية في جنوب لبنان

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2024-05-17 | 07:06
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المقاومة الإسلامية نعت شهيدها حسين خضر مهدي &quot;أبو خضر&quot; مواليد عام 1962 من بلدة النجارية في جنوب لبنان
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المقاومة الإسلامية نعت شهيدها حسين خضر مهدي "أبو خضر" مواليد عام 1962 من بلدة النجارية في جنوب لبنان

 
 
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