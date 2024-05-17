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رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

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2024-05-17 | 07:48
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رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية
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رئيس الوزراء الإسباني: إسبانيا تخطط لاعتراف مشترك مع دول أخرى بدولة فلسطينية

 
 
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