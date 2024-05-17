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o
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وزير الداخلية الفرنسي يصف الهجوم على كنيس يهودي بأنه عمل معاد للسامية خطير بشكل خاص
آخر الأخبار
2024-05-17 | 08:31
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وزير الداخلية الفرنسي يصف الهجوم على كنيس يهودي بأنه عمل معاد للسامية خطير بشكل خاص
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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