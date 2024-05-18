الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
30
o
الجنوب
27
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
28
o
كسروان
27
o
متن
27
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
غرفة التحكم: قتيل و 8 جرحى في 8 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-05-18 | 01:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
غرفة التحكم: قتيل و 8 جرحى في 8 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التحكم:
حوادث
الساعات
الـ24
الماضية
التالي
هل يُعقد لقاء قريب بين سفراء الخماسية وبري؟ (الجمهورية)
التحكم المروريّ: ثلاثة جرحى نتيجة تصادم بين سيارتين على مدخل مدينة طرابلس جانب الملعب الاولمبيّ
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
0
أخبار لبنان
05:04
جعجع التقى ماغرو ووفدًا من نقابة الكيميائيين
أخبار لبنان
05:04
جعجع التقى ماغرو ووفدًا من نقابة الكيميائيين
0
منوعات
04:48
بعد مرور 60 عاما... رجل يكتشف أنه ليس مواطنا أميركيا (فيديو)
منوعات
04:48
بعد مرور 60 عاما... رجل يكتشف أنه ليس مواطنا أميركيا (فيديو)
0
فنّ
04:35
هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل
فنّ
04:35
هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
أمن وقضاء
05:06
توقيف شخص بكمينٍ محكم في محلّة البرج الشّمالي - صور
0
أخبار لبنان
05:04
جعجع التقى ماغرو ووفدًا من نقابة الكيميائيين
أخبار لبنان
05:04
جعجع التقى ماغرو ووفدًا من نقابة الكيميائيين
0
منوعات
04:48
بعد مرور 60 عاما... رجل يكتشف أنه ليس مواطنا أميركيا (فيديو)
منوعات
04:48
بعد مرور 60 عاما... رجل يكتشف أنه ليس مواطنا أميركيا (فيديو)
0
فنّ
04:35
هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل
فنّ
04:35
هاني رمزي خسر أمواله في البورصة: أستحق لأنني تعاملت بجهل
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-17
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
فنّ
2024-05-17
هل سيلقى القبض على اصالة نصري فور وصولها إلى لبنان؟
0
أخبار لبنان
06:15
الوضعان الامني والعام بين المتروبوليت الياس عوده واللواء البيسري
أخبار لبنان
06:15
الوضعان الامني والعام بين المتروبوليت الياس عوده واللواء البيسري
0
أخبار دولية
2024-05-17
تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة
أخبار دولية
2024-05-17
تفريغ الحمولة الأولى من المساعدات على الميناء العائم في غزة
0
آخر الأخبار
2024-05-16
بو عاصي لجدل: النظام السوريّ فرح أنّه تخلّص من السوريين والمجتمع الدوليّ يرتكب جريمة في حق لبنان إذ إنّ “لبنان موطّى حيطه”
آخر الأخبار
2024-05-16
بو عاصي لجدل: النظام السوريّ فرح أنّه تخلّص من السوريين والمجتمع الدوليّ يرتكب جريمة في حق لبنان إذ إنّ “لبنان موطّى حيطه”
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
13:58
إسرائيل تدافع عن الضرورة العسكرية لهجومها على قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
تقارير نشرة الاخبار
13:54
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يمنح الجيل الجديد الفرصة لاكتساب الخبرات عبر بطولات عديدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
تقارير نشرة الاخبار
13:49
لفتة من مؤسسة "تكريم" تجاه البروفسور الراحل روبير صاصي في موناكو وتكريم شخصيات إستثنائية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
تقارير نشرة الاخبار
13:34
بوتين وشي يضعان الغرب أمام مفترق من التساؤل…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:30
تداعيات النزوح الإقتصادية والإجتماعية والديموغرافية بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
تقارير نشرة الاخبار
13:18
دوما: بلدة نموذجية بإقتصادها وإنمائها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:15
"مشوار رايحين مشوار" إلى دوما التي تحتفل بلقب أجمل البلدات السياحية حول العالم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
خبر عاجل
13:16
مذكرة بتمديد مهلة قبول طلبات الترشيح للامتحانات الرسمية
2
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
منوعات
08:13
سمعوا صرخاته من تحت الأرض... دُفن حيًا لـ4 أيام وهكذا خلصوه: جريمة قتل انكشفت وهذا مصير المدفون! (فيديو)
3
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
خبر عاجل
06:15
وزارة السياحة تطلق الحملة السياحية الصيفية: "مشوار رايحين مشوار"
4
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جديد خطة قوى الأمن في بيروت وضواحيها: مخالفات عدم تسديد الميكانيك بالمئات... وهذا ما عليكم فعله!
5
صحة وتغذية
15:00
بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!
صحة وتغذية
15:00
بذور اليقطين... تعرّفوا على فوائدها الصحية المذهلة للجسم!
6
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
تقارير نشرة الاخبار
13:29
أجهزة الأمن الإسرائيلية أوصت بإنهاء الحرب
7
اخبار البرامج
14:00
"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)
اخبار البرامج
14:00
"قلب بيي كلّو حب ومحبة"... نجل الراحل إيلي صنيفر يتحدث عن مرض والده وتدهور حالته الصحية! (فيديو)
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤
اسرار
23:30
أسرار الصحف المحلية ١٨-٥-٢٠٢٤
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More