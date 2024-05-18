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سماع دوي انفجار في الزهراني تبين أنه ناجم عن تفجير الجيش اللبناني لصاروخ من مخلفات غارات أمس في العدوسية

آخر الأخبار
2024-05-18 | 12:24
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سماع دوي انفجار في الزهراني تبين أنه ناجم عن تفجير الجيش اللبناني لصاروخ من مخلفات غارات أمس في العدوسية
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سماع دوي انفجار في الزهراني تبين أنه ناجم عن تفجير الجيش اللبناني لصاروخ من مخلفات غارات أمس في العدوسية

 
 
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