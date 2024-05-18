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التحكم المروري: اعادة فتح السير محلة سليم سلام بالاتجاهين

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2024-05-18 | 15:40
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التحكم المروري: اعادة فتح السير محلة سليم سلام بالاتجاهين
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التحكم المروري: اعادة فتح السير محلة سليم سلام بالاتجاهين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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