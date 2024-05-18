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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وهذه الحكومة كارثة حلت بإسرائيل
آخر الأخبار
2024-05-18 | 17:33
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زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: نتنياهو يواصل خداعه وكذبه وهذه الحكومة كارثة حلت بإسرائيل
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