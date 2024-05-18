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لابيد: يجب علينا التخلص من حكومة نتنياهو وأدعو غانتس وآيزنكوت الى الانسحاب من حكومة الطوارئ
آخر الأخبار
2024-05-18 | 17:34
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لابيد: يجب علينا التخلص من حكومة نتنياهو وأدعو غانتس وآيزنكوت الى الانسحاب من حكومة الطوارئ
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