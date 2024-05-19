أكرم شهيب للـLBCI: نحن اليوم "في صالون الإنتظار" ننتظر وحدة الساحات ونهايتها وموضوع السلاح وإعادة بناء الدولة وعودة المؤسسات إلى دورها وتطبيق الطائف تطبيقًا كاملًا بعقلانية وبرئيس توافقي وللأسف هذا لا يزال بعيدًا

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