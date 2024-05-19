أكرم شهيب للـLBCI: حاولنا كثيرًا وقمنا بزيارات وانفتاح على كل القوى السياسية وقلنا إن يكون لنا رئيس أيًا كان أفضل للوضع الحالي في المنطقة والبلد وموقفنا حث الكتل على الإقتراب من التوافق على رئيس جمهورية

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