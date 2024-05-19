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o
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التحكم المروري: إصطدام سيارة بحائط إسمنتي على طريق عام البريج باتجاه عنايا نتج عنه ٣ جرحى
آخر الأخبار
2024-05-19 | 06:05
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التحكم المروري: إصطدام سيارة بحائط إسمنتي على طريق عام البريج باتجاه عنايا نتج عنه ٣ جرحى
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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